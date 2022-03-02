FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -2
91.75р102.91р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

ЗакС Петербурга возрождает Молодежный парламент. Он будет не избираться, а назначаться

8
Печать

В Петербурге снова появится Молодежный парламент. 2 марта проект постановления в первом чтении поддержали 36 депутатов, трое воздержались, четверо проголосовали против. Процедура избрания в этот орган в документе не предусмотрена. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов с трибуны раскритиковал документ и констатировал необходимость доступа в него людей с альтернативными точками зрения, в том числе людей, которые являются участниками антивоенных акций.

«Юридическая техника есть. Всё в порядке. Смысла нет... То, о чём идет речь, — это орган не выборный, а назначаемый либо политическими партиями по квоте, либо на основе конкурса», — сказал депутат от «Справедливой России — За правду!» Михаил Амосов. Он высказал опасения, что этот орган станет «филиалом одной политической силы» и повторит судьбу Общественной палаты.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

BrotherRabbit
парламент, который будет не избираться, а назначаться, - это укладывается в логику текущих событий
Einmerck
Для детей своих открывают?) Будут должности по наследству передавать))
Petr Sh.
"не избиваться" - уже отличная новость для молодёжи
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний