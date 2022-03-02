ЗакС Петербурга возрождает Молодежный парламент. Он будет не избираться, а назначаться

В Петербурге снова появится Молодежный парламент. 2 марта проект постановления в первом чтении поддержали 36 депутатов, трое воздержались, четверо проголосовали против. Процедура избрания в этот орган в документе не предусмотрена. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.



Глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов с трибуны раскритиковал документ и констатировал необходимость доступа в него людей с альтернативными точками зрения, в том числе людей, которые являются участниками антивоенных акций.

