Госдума в первом чтении одобрила внешнее управление для иностранного бизнеса, решившего уйти из России

Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении внешнего управления для иностранных компаний, которые решили уйти с российского рынка «без очевидных экономических причин». Об этом 24 мая сообщает пресс-служба нижней палаты.

Действие законопроекта касается только тех компаний, которые решили покинуть российский рынок, «основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США, при этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики». Например, они являлись единственными поставщиками критически важных производств, выпускали товары первой необходимости или были градообразующими.



«Основаниями назначения внешней администрации для иностранных компаний могут стать перебои снабжения потребителей и нарушение критически значимых цепочек, увеличение затрат потребителей, сокращение рабочих мест, а также бездействие или совершение действий, которые повлекут техногенные катастрофы либо гибель людей», – пояснили в Госдуме.

Согласно проекту закона, решение о временной администрации будет принимать межведомственная комиссия при Минэкономразвития с учетом предложений других министерств и глав регионов. Внешнее управление будет назначаться только по решению суда и на срок до 18 месяцев. Его работа будет оплачиваться из средств организации.

