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    Ленобласть запросила федерального софинансирования на две трамвайные линии из Петербурга

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    2 комментария

    Две трамвайных линии — до Всеволожска и до Новосаратовки — могут обойтись в 34 млрд рублей. 80% стоимости агломерация надеется получить от федерального центра.

    Суммы 24 мая озвучил зампред правительства области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин в ходе Дня субъекта в Совете Федерации. По его словам, строительство линии от станции метро «Ломоносовская» до Новосаратовки может стоить порядка 16 млрд рублей, а от улицы Подвойского до Всеволожска — 18 млрд. При этом региональные власти надеются получить 80-процентное софинансирование из Москвы, а оставшиеся 20% распределить между потенциальными концессионерами и местным бюджетом, рассказал Харлашкин «Фонтанке».

    Оба проекта в прошлом году презентовал глава Ленобласти Александр Дрозденко на встрече с президентом. «Нам кажется, что альтернативный вид транспорта — скоростной трамвай — имеет право на жизнь, — заявил он. — И это проект, который можно реализовать в рамках ГЧП, то есть не только с использованием бюджетных средств, но и частных инвестиций».

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    Комментарии (2)

    houspi
    Мариуполь-Новосаратовка-Всеволожск, такой должна быть новая линия.
    252674901
    Денег нет, уйдут на Мариуполь?
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