Две трамвайных линии — до Всеволожска и до Новосаратовки — могут обойтись в 34 млрд рублей. 80% стоимости агломерация надеется получить от федерального центра.
Суммы 24 мая озвучил зампред правительства области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин в ходе Дня субъекта в Совете Федерации. По его словам, строительство линии от станции метро «Ломоносовская» до Новосаратовки может стоить порядка 16 млрд рублей, а от улицы Подвойского до Всеволожска — 18 млрд. При этом региональные власти надеются получить 80-процентное софинансирование из Москвы, а оставшиеся 20% распределить между потенциальными концессионерами и местным бюджетом, рассказал Харлашкин «Фонтанке».
Оба проекта в прошлом году презентовал глава Ленобласти Александр Дрозденко на встрече с президентом. «Нам кажется, что альтернативный вид транспорта — скоростной трамвай — имеет право на жизнь, — заявил он. — И это проект, который можно реализовать в рамках ГЧП, то есть не только с использованием бюджетных средств, но и частных инвестиций».