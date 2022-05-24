В Госдуму внесли законопроект о досрочном прекращении полномочий депутата Рашкина

Проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от КПРФ Валерия Рашкина внесен в Госдуму 24 мая. Документ опубликован в базе нижней палаты.
Рассмотрение запланировано на 25 мая. Инициатором указана думская комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам.
В документе сказано, что досрочное прекращение полномочий парламентария связано со вступлением в силу обвинительного приговора Рашкину по делу о незаконной охоте.
66-летний депутат Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерий Рашкин был задержан 29 октября 2021 года в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике. В машине также нашли топор и два ножа со следами крови. Впоследствии было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Депутат получил три года условно.