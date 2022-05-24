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    В Госдуму внесли законопроект о досрочном прекращении полномочий депутата Рашкина

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    4 комментария

    Проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от КПРФ Валерия Рашкина внесен в Госдуму 24 мая. Документ опубликован в базе нижней палаты.

    Рассмотрение запланировано на 25 мая. Инициатором указана думская комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам.

    В документе сказано, что досрочное прекращение полномочий парламентария связано со вступлением в силу обвинительного приговора Рашкину по делу о незаконной охоте.

    66-летний депутат Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерий Рашкин был задержан 29 октября 2021 года в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике. В машине также нашли топор и два ножа со следами крови. Впоследствии было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Депутат получил три года условно.

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    Комментарии (4)

    265055770
    Рашкина надо в Конституции прописать
    DEMOMON
    Дался ему этот лось.
    Леонтий
    Коммунисты лося убили.
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