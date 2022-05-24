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    РФС утвердил новый лимит на легионеров

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    3 комментария

    В Российской премьер-лиге официально начнет действовать новый лимит на легионеров с сезона-2022/23.

    Как сообщает «Чемпионат.com» 24 мая со ссылкой на президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, в заявке команды на сезон может быть не более 13 иностранных игроков и не менее 12 футболистов с российским паспортом.

    «Министр спорта сегодня подписал указ о новом лимите на легионеров. Следующий сезон РПЛ мы начнём с лимитом, который был утверждён исполкомом на прошлом заседании», — заявил Дюков.

    При этом одновременно на поле можно будет использовать не более восьми легионеров.

    Ранее РФС отказался от идеи расширения РПЛ до 18 команд.

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    Комментарии (3)

    Эд Хэммет
    РФС живёт в своём, особом мире. Команды из России в еврокубках не участвуют. Какие теперь легионеры? Большинство их уже сбежали, а новых не предвидится. Молодые талантливые парни сюда не приедут. Футбол это большая ярмарка, а мы чужие на этом празднике жизни.
    Alkaline
    Использовать. Использовали. Использованные футболисты...
    angel of death
    будьте добры команды пешеходов заменить на дворовых ребят
    т.к. хочется видеть футбол - пробежки по полю, пасы и передачи, а не пешеходные переходы со скоростью 1 метр в час...
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