РФС утвердил новый лимит на легионеров

В Российской премьер-лиге официально начнет действовать новый лимит на легионеров с сезона-2022/23.
Как сообщает «Чемпионат.com» 24 мая со ссылкой на президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, в заявке команды на сезон может быть не более 13 иностранных игроков и не менее 12 футболистов с российским паспортом.
«Министр спорта сегодня подписал указ о новом лимите на легионеров. Следующий сезон РПЛ мы начнём с лимитом, который был утверждён исполкомом на прошлом заседании», — заявил Дюков.
При этом одновременно на поле можно будет использовать не более восьми легионеров.
Ранее РФС отказался от идеи расширения РПЛ до 18 команд.