РФС не стал расширять Российскую премьер-лигу до 18 команд

«РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне — турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов. Такое решение принял исполком РФС», — говорится в официальном заявлении.

Исполком Российского футбольного союза (РФС) отклонил проект по расширению Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд. Об этом сообщили 24 мая в пресс-службе РФС.

Кроме того, было решено проработать вопрос запуска Кубка РПЛ, который может стать альтернативой еврокубкам, из которых исключили российские команды.

«Исполком РФС установил срок доработки, просчёта финансовой модели Кубка Лиги и заключения контрактов с основными спонсорами до 15 июля 2022 года. Турнир может заполнить освободившиеся еврокубковые игровые слоты высокоинтенсивными матчами и дать возможность дополнительного коммерческого заработка для клубов РПЛ», — заявили в федерации.