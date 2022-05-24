    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 16

    5 м/с, сев

    761мм

    17%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd58.21eur60.39
    Что происходит на УкраинеНовые маршрутыСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    РФС не стал расширять Российскую премьер-лигу до 18 команд

    1131
    1 комментарий

    Исполком Российского футбольного союза (РФС) отклонил проект по расширению Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд. Об этом сообщили 24 мая в пресс-службе РФС.

    «РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне — турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов. Такое решение принял исполком РФС», — говорится в официальном заявлении.

    Кроме того, было решено проработать вопрос запуска Кубка РПЛ, который может стать альтернативой еврокубкам, из которых исключили российские команды.

    «Исполком РФС установил срок доработки, просчёта финансовой модели Кубка Лиги и заключения контрактов с основными спонсорами до 15 июля 2022 года. Турнир может заполнить освободившиеся еврокубковые игровые слоты высокоинтенсивными матчами и дать возможность дополнительного коммерческого заработка для клубов РПЛ», — заявили в федерации.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Эд Хэммет
    Импортозамещение уже дало россиянам сырный продукт, напоминающий по вкусу оконную замазку, вместо качественного сыра из Европы. Какие спонсоры могут заменить российским клубам Лигу чемпионов или Лигу Европы? И как эти спонсоры отобьют свои затраты? Вед в последние годы просто за участие в групповом турнире Лиги чемпионов, при невзрачной игре, наши клубы получали по 15-20 млн. евро.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close