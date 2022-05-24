Подышала воздухом. Петербуржец получил 10 лет колонии за полёт подруги с пятого этажа

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к колонии строгого режима Андрея Титова, обвиняемого в покушении на убийство подруги методом выбрасывания из окна.

О приговоре 42-летнему Титову 24 мая сообщает прокуратура. Суд установил, что житель квартиры на Ленской улице в декабре 2020 года закончил ссору со своей 27-летней подругой на балконе пятого этажа. По данным следствия, туда девушку кавалер провожал тумаками, потом приподнял и сбросил.



Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии с травмами головы, шеи, груди, спины, таза и ног. Благодаря своевременной медицинской помощи она выжила, а статья Титова не трансформировалась в убийство.

