Подышала воздухом. Петербуржец получил 10 лет колонии за полёт подруги с пятого этажа

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к колонии строгого режима Андрея Титова, обвиняемого в покушении на убийство подруги методом выбрасывания из окна.
О приговоре 42-летнему Титову 24 мая сообщает прокуратура. Суд установил, что житель квартиры на Ленской улице в декабре 2020 года закончил ссору со своей 27-летней подругой на балконе пятого этажа. По данным следствия, туда девушку кавалер провожал тумаками, потом приподнял и сбросил.
Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии с травмами головы, шеи, груди, спины, таза и ног. Благодаря своевременной медицинской помощи она выжила, а статья Титова не трансформировалась в убийство.
Во время ареста мужчина отрицал свою причастность, настаивая, что девушка отправилась в полёт без его вмешательства. На этом основании счёл себя достойным подписки о невыезде или, в крайнем случае, домашнего ареста. Убедительным, по всей видимости, не выглядел и был определён в следственный изолятор.
Красногвардейский суд назначил ему 10 лет в колонии строгого режима. В этом же суде Олег Титов в 2016 году получил условный срок за оскорбление и нападение на сотрудников уголовного розыска. Через пару лет его снова судили по тем же статьям. Более подробно о послужном списке писала «Фонтанка».