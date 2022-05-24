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    Суд отпустил домой подростков, подозреваемых в идеологической стрельбе по «чужому» в саду Сан-Галли

    1894
    3 комментария

    Смольнинский районный суд Петербурга отказал следствию в аресте троих юных фигурантов уголовного дела о хулиганстве с идеологическим оттенком. Их свободу ограничили домашними застенками.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов 24 мая, под домашний арест до 30 июня определены двое 17-летних и их 16-летний товарищ. Четвёртого фигуранта суд оправил домой с запретом определённых действий, который для него и просило следствие. Младшая половина квартета под следствием отметит 17-й день рождения.

    По версии следствия, в марте подростки отметились в саду Сан-Галли дракой и двумя выстрелами из аэрозольного пистолета в сторону 20-летнего петербуржца.

    «Следствие полагает, что фигуранты действовали по предварительному сговору, сплоченные на почве политических, идеологических и национальных убеждений, руководствуясь мотивом вражды в отношении социальных групп, придерживающихся иных идеологических убеждений», — сообщает пресс-служба судов.

    Компанию задерживали оперативники Центра «Э». Как писала «Фонтанка», в ходе обысков полицейские изъяли кобуру, баллончик, ножи, аэрозольные пистолеты.

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    Комментарии (3)

    RMN
    а могли бы и исторически... девушку у фонтана
    BobCat2
    Исходя из обвинения - нацисты?..
    252674901
    Шедевры российского следствия!
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