Суд отпустил домой подростков, подозреваемых в идеологической стрельбе по «чужому» в саду Сан-Галли

Смольнинский районный суд Петербурга отказал следствию в аресте троих юных фигурантов уголовного дела о хулиганстве с идеологическим оттенком. Их свободу ограничили домашними застенками.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 24 мая, под домашний арест до 30 июня определены двое 17-летних и их 16-летний товарищ. Четвёртого фигуранта суд оправил домой с запретом определённых действий, который для него и просило следствие. Младшая половина квартета под следствием отметит 17-й день рождения.

По версии следствия, в марте подростки отметились в саду Сан-Галли дракой и двумя выстрелами из аэрозольного пистолета в сторону 20-летнего петербуржца.

«Следствие полагает, что фигуранты действовали по предварительному сговору, сплоченные на почве политических, идеологических и национальных убеждений, руководствуясь мотивом вражды в отношении социальных групп, придерживающихся иных идеологических убеждений», — сообщает пресс-служба судов.