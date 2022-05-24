«Пушкинскую карту» снова расширили на кино, но по-прежнему не на всё

Возможности «Пушкинской карты» расширены на кино, снятое без государственной поддержки России. Об этом 24 мая сообщается в официальном телеграм-канале правительства России.
Отмечается, что посмотреть по «Пушкинской карте» теперь можно будет все отечественные фильмы. В том числе и те, что созданы без государственной поддержки. Правда, окончательное решение будет принимать специальный экспертный совет, созданный Министерством культуры.
«Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут на льготной основе ознакомиться с современными российскими кинолентами, а кинобизнес получит поддержку, которая позволит облегчить прохождение текущего периода», — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
До сих пор по «Пушкинской карте» можно было посмотреть лишь фильмы, созданные при участии Минкульта или Фонда кино. А также картины, поддержанные регионами.