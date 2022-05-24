Михаил Пиотровский ответил, будут ли путешествовать экспонаты Эрмитажа в ближайшее время

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский 24 мая, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что в ближайшее время другие страны вряд ли увидят экспонаты петербургского музея.
«В нынешней обстановке в ближайший год у нас не будет, я так полагаю, разрешения на вывоз за пределы Российской Федерации», — пояснил он, добавив, что музей продолжит делать выставки в других городах России и в самом Петербурге.
Глава музея подчеркнул, что обычно Эрмитаж не столько «предоставляет» свои экспонаты на чужие выставки, сколько сам делает выставки.
«Для этого и существовали разные центры, эрмитажные спутники. Мы делаем выставки с нашими коллегами, это принципиально важная вещь, — пояснил он. — Мы создаем новые смыслы».
После начала спецоперации стало известно, что от сотрудничества с Эрмитажем отказался Центр в Амстердаме.