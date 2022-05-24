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    Выставки

    Михаил Пиотровский ответил, будут ли путешествовать экспонаты Эрмитажа в ближайшее время

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    Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский 24 мая, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что в ближайшее время другие страны вряд ли увидят экспонаты петербургского музея.

    «В нынешней обстановке в ближайший год у нас не будет, я так полагаю, разрешения на вывоз за пределы Российской Федерации», — пояснил он, добавив, что музей продолжит делать выставки в других городах России и в самом Петербурге.

    Глава музея подчеркнул, что обычно Эрмитаж не столько «предоставляет» свои экспонаты на чужие выставки, сколько сам делает выставки.

    «Для этого и существовали разные центры, эрмитажные спутники. Мы делаем выставки с нашими коллегами, это принципиально важная вещь, — пояснил он. — Мы создаем новые смыслы».

    После начала спецоперации стало известно, что от сотрудничества с Эрмитажем отказался Центр в Амстердаме.

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