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    В Петербурге появился третий профессиональный футбольный клуб. Его тренирует легенда «Зенита»

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    Футбольный клуб «Ядро» из Санкт-Петербурга со следующего сезона будет выступать в ФНЛ-2. Бывшая любительская команда прошла успешное лицензирование в РФС.

    «Мы понимаем, что сколь многое ни было бы уже достигнуто на любительском уровне, всё самое сложное начинается теперь. Новый статус — новые вызовы — новая ответственность! Мы будем готовиться каждый день и с максимальной серьёзностью, как и положено ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ клубу, которым теперь не только по сути, но и юридически является ФК «Ядро»!» — заявили в пресс-службе команды.

    Сейчас в ФНЛ-2 выступают три команды из Петербурга: «Звезда», «Динамо СПб», а также «Зенит-2», который входит в систему футбольного клуба «Зенит». Таким образом, «Ядро» стало третьим профессиональным клубом в Петербурге.

    До 2019 года команда выступала в чемпионате Санкт-Петербурга под названием «Маштех». После смены спонсоров клуб переименовался в «Ядро». В июне 2020 года пост главного тренера занял Сергей Герасимец, известный по выступлению за «Зенит». После его смерти в сентябре 2021-го команду возглавил другой бывший футболист сине-бело-голубых — Александр Горшков.

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