FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +12
73.01р85.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
7
Печать

Умер экс-футболист «Зенита» Сергей Герасимец

В ночь на 26 сентября скоропостижно скончался бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец. Как стало известно «Фонтанке», смерть наступила у него дома.

Ветеран «Зенита» в последнее время тренировал команду «Ядро». Накануне он обыграл со счётом 2:1 «Алмаз Антей». После возвращения домой Герасимец внезапно упал и умер.

Сергей Герасимец перешел в «Зенит» в начале июля 1997-го. Он стал главным героем легендарного матча с «Торпедо» в 1997 году, когда зенитовцы к 70-й минуте уступали 0:2, но сумели вырвать победу. Герасимец забил первый ответный мяч, а затем сделал две голевые передачи.

В 1998-м полузащитник провел один из самых результативных сезонов в карьере и помог петербургской команде начать путь к первому российскому трофею — Кубку страны. Всего на его счету 49 матчей за «Зенит», в которых он забил 9 голов.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

hyperborean
очень жаль и страшно. соболезнования родным
Эд Хэммет
Очень прискорбно. Герасимец часто бывал на ток-шоу у Генусова (и ему царствие небесное) и послушать его комментарий к матчам всегда было интересно.
266081655
Ещё один не дожил до пенсии.....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний