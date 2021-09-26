Ветеран «Зенита» в последнее время тренировал команду «Ядро». Накануне он обыграл со счётом 2:1 «Алмаз Антей». После возвращения домой Герасимец внезапно упал и умер.

Сергей Герасимец перешел в «Зенит» в начале июля 1997-го. Он стал главным героем легендарного матча с «Торпедо» в 1997 году, когда зенитовцы к 70-й минуте уступали 0:2, но сумели вырвать победу. Герасимец забил первый ответный мяч, а затем сделал две голевые передачи.



В 1998-м полузащитник провел один из самых результативных сезонов в карьере и помог петербургской команде начать путь к первому российскому трофею — Кубку страны. Всего на его счету 49 матчей за «Зенит», в которых он забил 9 голов.

