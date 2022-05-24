Domestos отремонтирует два школьных туалета в Петербурге, которые победили в конкурсе печальных санузлов

Петербургские школы № 603 и № 227 , победившие в конкурсе школьных туалетов, получат обещанный им главный приз — ремонт санузла. Об этом «Фонтанке» 24 мая сообщили в компании Unilever, которая владеет брендом Domestos, выступившим в качестве организатора конкурса «Терпеть нельзя учиться».



При этом в компании подчеркнули, что конкурс является частью программы социальной ответственности, которую Unilever проводит с 2014 года. «Организаторы никогда не утверждали, что в конкурсе определяются «худшие школьные туалеты», этот штамп придумали журналисты в прошлом году, — подчеркнули в Unilever. — Задача конкурса — помочь с ремонтом санузлов школам, в которых туалеты находятся в неудовлетворительном состоянии и которые по какой-либо причине не могут решить эту проблему самостоятельно. Единственное, что требуется от школы, — это подать заявку».



Директор петербургской школы № 603 Анна Саблина отказалась комментировать причины участия учебного заведения в конкурсе туалетов. В школе № 227 в ответ на звонок корреспондента «Фонтанки» бросили трубку.

Ранее компания Unilever объявила, что приостанавливает медийные и рекламные активности в России. «При этом о сворачивании социальных программ Unilever в России компания не заявляла. Есть вероятность, что в следующем году конкурс школьных туалетов будет проведен снова», — отметили в компании.

