Domestos отремонтирует два школьных туалета в Петербурге, которые победили в конкурсе печальных санузлов

Петербургские школы
При этом в компании подчеркнули, что конкурс является частью программы социальной ответственности, которую Unilever проводит с 2014 года. «Организаторы никогда не утверждали, что в конкурсе определяются «худшие школьные туалеты», этот штамп придумали журналисты в прошлом году, — подчеркнули в Unilever. — Задача конкурса — помочь с ремонтом санузлов школам, в которых туалеты находятся в неудовлетворительном состоянии и которые по какой-либо причине не могут решить эту проблему самостоятельно. Единственное, что требуется от школы, — это подать заявку».
Директор петербургской школы
Ранее компания Unilever объявила, что приостанавливает медийные и рекламные активности в России. «При этом о сворачивании социальных программ Unilever в России компания не заявляла. Есть вероятность, что в следующем году конкурс школьных туалетов будет проведен снова», — отметили в компании.
В 2022 году конкурс школьных туалетов решили проводить без фотографий. К заявкам прилагалось только словесное описание проблемы и рисунок с изображением плачущего унитаза. Топ-5 конкурса с большим отрывом по результатам голосования возглавили две петербургские школы из Фрунзенского района. При этом их туалеты оказались вполне приличными на вид.