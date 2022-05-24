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    В Wildberries опровергли введение «массовых штрафов» за отказ от товаров

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    1 комментарий

    Маркетплейс Wildberries опроверг введение массовых штрафов за возвраты товара. Подобная мера затрагивает лишь 10 % клиентов с высокой долей отказов или небольшой суммой выкупа, сообщили «Фонтанке» 24 мая в пресс-службе интернет-магазина.

    «Компания не вводила какие-либо штрафы для покупателей. Мы применяем оплату услуги обратной доставки товаров только для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа — утверждение о том, что это «массовый штраф», является недостоверной информацией. Данный тариф затрагивает лишь около 10 % клиентов. При этом плата за услугу доставки может меняться в меньшую сторону в зависимости от региона», — следует из сообщения Wildberries.

    Также компания опровергла информацию о введении платы за возврат бракованных вещей. Покупатели, как и прежде, могут вернуть их без дополнительной оплаты.

    «Недостоверной является также и информация о том, что предупреждение об оплате обратной логистики появляется после формирования заказа: все необходимые сведения доводятся до покупателя заранее и до совершения им покупки», — сообщили в пресс-службе маркетплейса, отметив, что в целях снижения рисков недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка оплата услуги возврата невостребованного товара взимается и для новых личных кабинетов.

    Накануне «Фонтанка» писала о заявлениях клиентов Wildberries, утверждающих, что площадка начала массово списывать по 100 рублей за отказ от заказанных товаров. По словам пользователей, штраф списывался даже при возврате бракованного товара.

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    Комментарии (1)

    VKuser3415435
    Они сначала сломали сумму выкупа (несколько месяцев с их взлома висела чуть меньше 20К, при том, что фактическая больше), а затем в мае ввели штраф 100р за возврат товаров при условии что процент возврата был всего 1-2% на основном аккаунте. При этом часть товаров в принцнипе у них невозвратные (вся электроника практически и многое другое) и как брак они оформлять не хотят принципиально если что-то не работает или прислали не то ,что заказывал. И вот сегодня после огласки от сми вдруг плашка о 100р за возврат исчезла и сумма выкупа пересчиталась на правильную. Чудеса да и только.
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