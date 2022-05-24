В Wildberries опровергли введение «массовых штрафов» за отказ от товаров

Маркетплейс Wildberries опроверг введение массовых штрафов за возвраты товара. Подобная мера затрагивает лишь
«Компания не вводила какие-либо штрафы для покупателей. Мы применяем оплату услуги обратной доставки товаров только для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа — утверждение о том, что это «массовый штраф», является недостоверной информацией. Данный тариф затрагивает лишь около
Также компания опровергла информацию о введении платы за возврат бракованных вещей. Покупатели, как и прежде, могут вернуть их без дополнительной оплаты.
«Недостоверной является также и информация о том, что предупреждение об оплате обратной логистики появляется после формирования заказа: все необходимые сведения доводятся до покупателя заранее и до совершения им покупки», — сообщили в пресс-службе маркетплейса, отметив, что в целях снижения рисков недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка оплата услуги возврата невостребованного товара взимается и для новых личных кабинетов.
Накануне «Фонтанка» писала о заявлениях клиентов Wildberries, утверждающих, что площадка начала массово списывать по 100 рублей за отказ от заказанных товаров. По словам пользователей, штраф списывался даже при возврате бракованного товара.