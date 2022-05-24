В Wildberries опровергли введение «массовых штрафов» за отказ от товаров

Они сначала сломали сумму выкупа (несколько месяцев с их взлома висела чуть меньше 20К, при том, что фактическая больше), а затем в мае ввели штраф 100р за возврат товаров при условии что процент возврата был всего 1-2% на основном аккаунте. При этом часть товаров в принцнипе у них невозвратные (вся электроника практически и многое другое) и как брак они оформлять не хотят принципиально если что-то не работает или прислали не то ,что заказывал. И вот сегодня после огласки от сми вдруг плашка о 100р за возврат исчезла и сумма выкупа пересчиталась на правильную. Чудеса да и только.