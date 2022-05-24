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    ГИБДД: За зиму петербургские автовладельцы отвыкли от байкеров, а байкеры разучились ездить

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    4 комментария

    С начала года в Петербурге и Ленобласти произошло 28 аварий с участием мотоциклов. 60 % пришлось на май, 30 человек получили травмы различной степени тяжести. Как отметили 24 мая в УГИБДД, за зиму автомобилисты отвыкли от байкеров, а байкеры — ездить. Частично потеряв навыки, им вновь приходится учиться лавировать в потоке машин на оживленных трассах.

    С 19 апреля за порядком на дорогах региона следит мотогруппа УГИБДД ГУ МВД России. Они мобильны, быстры и зачастую молниеносно приезжают на место ДТП.

    «В связи с тем, что мотогруппа обслуживает территорию города и области, сотрудники ДПС на мотоциклах могут находиться на значительном расстоянии от своего подразделения и проводить работу по пресечению нарушений ПДД как водителями мототранспорта, так и автомобилей. Кроме того, привлечение мототехники позволяет сократить время приезда сотрудников Госавтоинспекции на место дорожно-транспортных происшествий», — отметили в пресс-службе автоинспекции.

    В УГИБДД отметили, что сотрудники мотогруппы с начала сезона уже пресекли 558 административных правонарушений.

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    Комментарии (4)

    atf
    Да зачем их учить этих мотоциклистов, они все равно каждый год новые.
    vic_5e4cd1938d1a8
    " ... а байкеры разучились ездить"
    Да подавляющее большинство байкеров и не умело никогда ездить, конечно, если под понятием "ездить" понимать не не только умение держаться в седле, но и соблюдать пдд.
    bluxer
    Как ни странно, у меня нет претензий к мотоциклистам. Они не раздражают, и их уровень вождения и понимания обстановки в среднем намного выше, чем у автомобилистов.
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