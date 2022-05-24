ГИБДД: За зиму петербургские автовладельцы отвыкли от байкеров, а байкеры разучились ездить

С начала года в Петербурге и Ленобласти произошло 28 аварий с участием мотоциклов.
С 19 апреля за порядком на дорогах региона следит мотогруппа УГИБДД ГУ МВД России. Они мобильны, быстры и зачастую молниеносно приезжают на место ДТП.
«В связи с тем, что мотогруппа обслуживает территорию города и области, сотрудники ДПС на мотоциклах могут находиться на значительном расстоянии от своего подразделения и проводить работу по пресечению нарушений ПДД как водителями мототранспорта, так и автомобилей. Кроме того, привлечение мототехники позволяет сократить время приезда сотрудников Госавтоинспекции на место дорожно-транспортных происшествий», — отметили в пресс-службе автоинспекции.
В УГИБДД отметили, что сотрудники мотогруппы с начала сезона уже пресекли 558 административных правонарушений.