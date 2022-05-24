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    Часики-то тикают. В июне статистики залезут в постель к петербуржцам

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    3 комментария

    Росстат спросит петербуржцев об их репродуктивных планах. Опрос проведут с 6 по 23 июня в 615 домохозяйствах города и Ленобласти. Цель исследования — получение данных об изменениях в репродуктивном поведении россиян и взаимоотношениях в семье.

    Как сообщили в Петростате, петербуржцев опросят в рамках «Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения», которое в 2022 году проводится по всей России. Всего в нем примут участие 15 тысяч домохозяйств, которые будут определены на основе принципов случайного отбора.

    До Петербурга и Ленобласти очередь дойдет в июне. Интервьюеры опросят по одному члену от каждой из 615 семей: женщин в возрасте от 18 до 44 лет или мужчин в возрасте 18–60 лет. У специалистов статистического ведомства будут специальные удостоверения и средства индивидуальной защиты. Вся полученная ими информация — не для разглашения, её обещают использовать только для получения сводных, обобщенных статистических данных.

    «Результаты наблюдения будут использованы при разработке и оценке эффективности мер по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», — подчеркивают в Петростате.

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    Комментарии (3)

    274701444
    Нет никакого желания рожать детей в этой стране.
    Cashmare
    у них будут "специальные удостоверения и средства индивидуальной защиты" - это санкнижки и контрацептивы штоле?
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