Часики-то тикают. В июне статистики залезут в постель к петербуржцам

Росстат спросит петербуржцев об их репродуктивных планах. Опрос проведут с 6 по 23 июня в 615 домохозяйствах города и Ленобласти. Цель исследования — получение данных об изменениях в репродуктивном поведении россиян и взаимоотношениях в семье.



Как сообщили в Петростате, петербуржцев опросят в рамках «Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения», которое в 2022 году проводится по всей России. Всего в нем примут участие 15 тысяч домохозяйств, которые будут определены на основе принципов случайного отбора.

