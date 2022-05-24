На официальном мяче финала Лиги чемпионов нашли одно слово по-русски

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) презентовал официальный мяч финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/22. Фотография мяча опубликована 24 мая в социальных сетях организации.
В поясняющей записке отмечается, что мяч выполнен в стиле минимализма. Основные цвета — белый и серый. Главная особенность — слово «мир», которое дублируется на русском и английском языках.
Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени. В решающей игре за титул сойдутся «Ливерпуль» и мадридской «Реал».
Напомним, что финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге. Вскоре после начала специальной военной операции на Украине УЕФА перенес матч во Францию.