В Петербурге 5 лет колонии получил вор, который влез в кредит и карман 93-летнего ветерана

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор мастеру на все руки, который оставил нанимателя с пустыми карманами. Он решил, что деньги ветерана и блокадника ему нужнее.



О приговоре 24 мая сообщает прокуратура. Виновным в двух эпизодах кражи суд признал 40-летнего Максима Супруна. В декабре прошлого года он пришёл в квартиру на улице Асафьева по рекомендации менять кафельную плитку в ванной 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны и жителя блокадного Ленинграда.

