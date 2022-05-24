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    В Петербурге 5 лет колонии получил вор, который влез в кредит и карман 93-летнего ветерана

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    Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор мастеру на все руки, который оставил нанимателя с пустыми карманами. Он решил, что деньги ветерана и блокадника ему нужнее.

    О приговоре 24 мая сообщает прокуратура. Виновным в двух эпизодах кражи суд признал 40-летнего Максима Супруна. В декабре прошлого года он пришёл в квартиру на улице Асафьева по рекомендации менять кафельную плитку в ванной 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны и жителя блокадного Ленинграда.

    Поначалу пылал энтузиазмом, предлагал расширить фронт работ и сопровождал нанимателя в походах по магазинам. Суд установил, что, присматриваясь к стройматериалам, Супрун подглядел пин-код от карты ветерана. Интерес к ремонту на этом был потерян.

    Согласно материалам дела, 13 декабря мужчина остался в комнате один, воспользовался доверием хозяина и похитил 170 тысяч рублей и банковскую карту, с которой снял ещё 220 тысяч рублей.

    Полицейские поймали Супруна в Москве. Как писала «Фонтанка», уехав, он успел позвонить пожилому нанимателю с просьбой простить и «не ходить в милицию».

    «В судебном заседании подсудимый показал, что деньги понадобились ему для погашения собственных кредитных обязательств», — сообщили в прокуратуре.

    Выборгский районный суд приговорил Максима Супруна к 5 годам колонии общего режима.

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