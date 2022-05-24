Экс-президента Молдавии Игоря Додона задержали по делу о госизмене

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по уголовному делу, возбужденному по четырем статьям УК, в том числе о государственной измене. Об этом 24 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря генеральной прокуратуры Марианну Керпек.

«Следственные мероприятия продолжаются. Проведены обыски в доме и некоторых помещениях, принадлежащих Додону. Он задержан на 72 часа», — сказала она.

