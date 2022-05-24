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    Экс-президента Молдавии Игоря Додона задержали по делу о госизмене

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    11 комментариев

    Бывшего президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по уголовному делу, возбужденному по четырем статьям УК, в том числе о государственной измене. Об этом 24 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря генеральной прокуратуры Марианну Керпек.

    «Следственные мероприятия продолжаются. Проведены обыски в доме и некоторых помещениях, принадлежащих Додону. Он задержан на 72 часа», — сказала она.

    Накануне стало известно, что в доме Додона сотрудники правоохранительных органов проводят обыски. Бывшего президента подозревают в коррупции, финансировании политической партии со стороны криминала, а также в предательстве родины.

    В 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой президент Додон встречался с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком и его заместителем. На ролике Додон получил пакет, в котором, по словам депутата, находилась крупная сумма денег. Тогда прокуратура отказалась возбуждать дело. Это решение поддержал суд Кишинева, однако 17 мая другой судебной инстанцией это решение было отменено.

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    Комментарии (11)

    French
    Похоже , что в Ростов уже не успел………….
    Satyr
    Вот у нас можно гарантии прописать, конституцию подправить... А там совсем дикари...
    DH_
    Берлускони занял электронную очередь в Ростовском ЖЭКе на прописку.
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