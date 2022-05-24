Экс-президента Молдавии Игоря Додона подозревают в предательстве родины

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении и предательстве родины. Об этом 23 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы страны Марианну Керпеек.
В доме Додона сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации проводят обыски.
«Обыски проходят в рамках дела, открытого на основании обоснованного подозрения о совершении преступлений, предусмотренных статьей 324 (пассивная коррупция), статьей 181, пункт 2 (финансирование политической партии со стороны криминальной организации), статьей 337 (предательство Родины) и статьей 330, пункт 2 (незаконное обогащение), Уголовного кодекса Молдавии», — рассказала она.
В 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой президент Додон встречался с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком и его заместителем. На ролике Додон получил пакет, в котором, по словам депутата, находилась крупная сумма денег.
Тогда прокуратура отказалась возбуждать дело. Это решение поддержал суд Кишинева, однако 17 мая другой судебной инстанцией это решение было отменено.