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    Экс-президента Молдавии Игоря Додона подозревают в предательстве родины

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    2 комментария

    Бывшего президента Молдавии Игоря Додона подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении и предательстве родины. Об этом 23 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы страны Марианну Керпеек.

    В доме Додона сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации проводят обыски.

    «Обыски проходят в рамках дела, открытого на основании обоснованного подозрения о совершении преступлений, предусмотренных статьей 324 (пассивная коррупция), статьей 181, пункт 2 (финансирование политической партии со стороны криминальной организации), статьей 337 (предательство Родины) и статьей 330, пункт 2 (незаконное обогащение), Уголовного кодекса Молдавии», — рассказала она.

    В 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой президент Додон встречался с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком и его заместителем. На ролике Додон получил пакет, в котором, по словам депутата, находилась крупная сумма денег.

    Тогда прокуратура отказалась возбуждать дело. Это решение поддержал суд Кишинева, однако 17 мая другой судебной инстанцией это решение было отменено.

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    Комментарии (2)

    VVM1962
    ну и дружки у Вовки с тридевятого бункера.
    Дадон, Берлускони.
    АбурБанк
    Как-то мало в Молдавии демократии, свободы и остального.
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