В кино покажут военную мелодраму «Аманат»

С 26 июня в кинотеатрах начнут показывать «Аманат» — масштабный пропагандистский проект, который, похоже, определяет лицо русского кино на ближайшее будущее. В центре сюжета — вроде бы реальная, но уж очень плакатная и броская история из времен Кавказской войны. Сын предводителя горцев Шамиля Джамалутдин был захвачен как заложник и жил в Петербурге, где ему даже подыскали невесту и собирались превращать в образцового придворного дикаря. Однако тут началось новое обострение конфликта, и наследника предводителя газавата отбили и вернули домой.
Создатели «Аманата» во главе с режиссером-сериальщиком Антоном Сиверсом трактуют эту легенду весьма вольно — не как плен, а как историю любви, которая противостоит диким нравам безумных горцев. Наравне с нарядными эполетами, французским языком, милыми институтками с внешностью ангелочков.
В общем, Сиверс, похоже, решил проиллюстрировать имперский дискурс и показать, как петербургская знать воспитывала дремучих дикарей, которые отчего-то воспитанию сопротивлялись десятилетиями. И можно быть уверенным — почин Сиверса подхватят его коллеги, таких историй в скором времени будет много.
12+
Иван Чувиляев