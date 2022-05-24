Южные аэропорты оставили закрытыми до июня

Росавиация продлила режим ограничения полётов в часть аэропортов на юге и в центральной части России с 25 мая до 31 мая.



Режим ограничения введён 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на территории Украины, его продлевали около 15 раз. Запрещены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Вместо них предлагается пользоваться альтернативными маршрутами: через Сочи, Ставрополь, Волгоград, Минеральные Воды, Москву.