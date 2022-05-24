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    Южные аэропорты оставили закрытыми до июня

    2075
    8 комментариев

    Росавиация продлила режим ограничения полётов в часть аэропортов на юге и в центральной части России с 25 мая до 31 мая.

    Режим ограничения введён 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на территории Украины, его продлевали около 15 раз. Запрещены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Вместо них предлагается пользоваться альтернативными маршрутами: через Сочи, Ставрополь, Волгоград, Минеральные Воды, Москву.

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    Комментарии (8)

    274580688
    Почему год не указали? До мая какого года?
    Local
    Не летят туда сегодня самолёты,
    Туда едут только поезда.
    266186220
    Почему продлевают закрытие только на неделю? Они каждый раз надеются за несколько дней победить Украину?
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