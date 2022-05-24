Ретейлеры Apple закрыли часть магазинов в России

По некоторым данным, компания хочет наладить параллельный импорт.
Оператор розницы Apple cеть re:Store (входит Inventive Retail Group, IRG) начал закрывать магазины в России. Об этом 24 мая пишет издание «Коммерсантъ». Как указано на сайте компании, временно закрыли восемь точек в Москве, четыре — в Петербурге, по одной — в Казани, Краснодаре, Челябинске и еще несколько магазинов в других городах.
По данным «Ъ», сеть решила приостановить работу магазинов на три месяца для перестройки логистики. Сейчас ретейлер договаривается с собственниками помещений о приостановке работы и «окончательно закрывает только точки, где не удается договориться об арендных каникулах или скидках». По словам источника издания, компания хочет наладить параллельный импорт.
Также начал закрывать магазины и iPort. В Петербурге по техническим причинам закрыты четыре точки. Всего у сети 28 магазинов в разных регионах России. Как пишет издание со ссылкой на источник, основная причина закрытия магазинов техники Apple — дефицит товара и в целом снижение спроса на смартфоны.
Часть россиян возмущена прекращением работы платежного сервиса Apple Pay на территории страны. Российские пользователи 29 апреля подали коллективный иск в Пресненский суд Москвы к компании Apple из-за сокращения функционала устройств.