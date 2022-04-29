Россияне подали коллективный иск к Apple на 90 млн рублей

Российские пользователи 29 апреля подали коллективный иск в Пресненский суд Москвы к компании Apple из-за сокращения функционала устройств — прекращением работы платежного сервиса Apple Pay на территории страны. Об этом ТАСС сообщил Константин Лукоянов, старший партнер адвокатского бюро «Чернышов, Лукоянов и партнеры», которое представляет интересы истцов.



Как указано в телеграм-канале бюро, в иске содержатся требования о компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей каждому истцу, который присоединится к иску. Также предлагается взыскать с Apple штраф в размере половины от суммы, которая будет присуждена в пользу истцов, и материальный ущерб соразмерно стоимости устройств из-за снижения технического функционала смартфонов. Еще одно требование — возобновление работы сервиса Apple Pay для российских пользователей.

