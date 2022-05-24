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    Приговор российскому военному в Киеве, уход Starbucks и Levi's. Главное о спецоперации на Украине за 23 мая

    Основные события последних суток в одной подборке

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    Фото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка.

    Мы выбрали самое главное из потока новостей за последние сутки, 23 мая.

    Приговор российскому военному на Украине

    Суд в Киеве признал россиянина Вадима Шишимарина виновным в убийстве 62-летнего мирного жителя Сумской области.

    Украинское следствие считает, что убийство произошло 28 февраля. Утверждается, что Шишимарин несколько раз выстрелил в безоружного человека по приказу командира, который тоже был задержан, но его имя и другие подробности неизвестны.

    Перед объявлением приговора пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию волнует судьба российского военного, которого судят на Украине, и Москва будет искать варианты для его защиты.

    Бизнес продолжает покидать Россию

    Два знаменитых бренда объявили об уходе из России.

    Компания Levi Strauss & Co (бренд Levi's) ищет покупателей на часть своих магазинов в России, пишет «Коммерсант». Прекращены поставки товаров, а их остатки планируется реализовать через другие площадки.

    По данным издания, один из потенциальных покупателей магазинов Levi's — турецкая компания Fiba Holding A.S, которая развивает в России бренды Gap, Marks & Spencer и Banana Republic.

    Первый магазин Levi's был открыт в России в 1993 году. Сейчас в стране около 90 магазинов этого бренда. С марта их работа была приостановлена.

    Также из России уходит сеть кофеен Starbucks, бренд больше не будет представлен на рынке страны. Других деталей ухода компания пока не представила.

    Starbucks работал в России 15 лет, за это время в стране открылись 130 кофеен, чью работу обеспечивали почти две тысячи сотрудников. Кофейни также закрыты с марта. В Starbucks заявили, что будут выплачивать зарплаты российским сотрудникам в течение полугода.

    Побит исторический рекорд по беженцам

    По данным ООН, число беженцев на планете, вынужденных покинуть свои жилища из-за военных конфликтов, насилия и преследований, впервые в истории превысило 100 миллионов человек. В эти подсчеты включены люди, которые покинули свои страны, просят политического убежища за рубежом, а также 53,2 миллиона человек, ставшие внутренними беженцами из-за конфликтов в их странах.

    По сообщению Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, это во многом произошло из-за войны на Украине. По подсчетам экспертов, с начала российской спецоперации уже более четырнадцати миллионов украинцев стали беженцами. Шесть миллионов из них покинули страну, еще восемь миллионов переехали внутри страны.

    — Это должно послужить нам сигналом к тому, что надо предотвращать разрушительные конфликты, прекращать преследования людей и искоренять причины, по которым ни в чем не повинные люди вынуждены бежать из своего дома, — заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

    Конфискация российского имущества на Украине

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о санкциях № 7194. Он позволяет отбирать имущество у тех, кто поддерживает российскую агрессию.

    Закон позволит «быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов», говорится на сайте президента.

    Согласно документу, Минюст будет заниматься розыском подлежащих блокированию активов физических и юридических лиц, указанных в решениях СНБО. Административным судопроизводством по этим делам займется Высший антикоррупционный суд Украины, то есть имущество будут изымать по решению суда.

    Польша разорвала газовый контракт с Россией

    Польша досрочно разорвала соглашение на поставку российского газа, сообщил представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире Польского радио.

    — Через 30 лет можно констатировать, что газовые отношения между Польшей и Россией перестают существовать, — сказал Петр Наимский.

    По его словам, польский участок газопровода «Ямал — Европа», по которому поставлялся газ из России, можно использовать для поставок из Германии.

    В конце апреля «Газпром» полностью остановил поставки газа в Польшу и Болгарию из-за неоплаты в рублях.

    Договор на поставку действовал с 1993 года и завершался в конце 2022 года.

    Пленных с «Азовстали» будет судить трибунал

    В Донецкой Народной Республике готовят документы для проведения трибунала над военнопленными с «Азовстали», сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    — Пленные с «Азовстали» содержатся на территории ДНР. Международный трибунал планируется также организовать на территории республики, — сказал Пушилин.

    Он также не исключил проведение промежуточных трибуналов над украинскими силовиками, вышедшими с «Азовстали», и добавил, что «в настоящее время прорабатывается устав трибунала».

    Ранее Минобороны России сообщало, что с 16 мая с «Азовстали» вышли 2439 украинских военных.

    В Херсонской области легализовали рубль

    Бивалютная зона официально введена с 23 мая в Херсонской области. Глава новой администрации Херсонской области Владимир Сальдо, назначенный Россией, подписал соответствующий документ.

    Теперь все безналичные расчеты в регионе осуществляются в рублях, цены должны быть указаны в гривнах и в рублях, а курс установлен на уровне два рубля за одну гривну.

    В администрации региона также сообщили, что Херсонская область полностью откажется от гривны до конца года.

    Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

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