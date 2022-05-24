Лавров рассказал, чем был поражен в начале событий на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что поразился тому, как быстро Запад занял русофобскую позицию в начале событий на Украине.
«Я поразился тому, с какой скоростью после начала специальной военной операции Запад занял русофобскую позицию, поощряя русофобию на бытовом уровне. Это значит, что никуда не исчезало то, что они думали про Россию, начиная с 16-17-18 веков», – цитирует его слова 23 мая РИА Новости.
По словам Лаврова, если Запад предложит возобновить отношения, Россия серьезно подумает, нужно ли это ей. Он добавил, что под влиянием русофобии политологи стали обращать внимание на западные описания России в прошлом: «В начале двадцатого века американские политологи писали о России, как о варварах».
Ранее Лавров заявил, что страны Запада объявили Россию гибридную войну, последствия которой ощутят все.