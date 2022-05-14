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    Лавров: Запад объявил России гибридную войну

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    42 комментария

    Страны Запада объявили Россию гибридную войну, ее последствия ощутят все. Об этом 14 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике.

    «Коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все, без исключения», — сказал он (цитата по РИА Новости).

    Лавров подчеркнул, что потуги западных политиков изолировать Россию «обречены». «Многие эксперты уже это признают, пока что негромко, в кулуарах, потому что такое вслух говорить неполиткорректно, но это происходит», — добавил он.

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    Комментарии (42)

    chip1
    Как будто не было и нет британских офшоров, многочисленных российских чиновников и олигархов с детишками, виллами, счетами в английских банках, с английскими паспортами...Лавров конечно циник и простых россиян за людей не считает, сегодня у элитки терки с англосаксами, поэтому враги, завтра будут комплименты друг дружке отвешивать и не нужно лодку шатать, по телеку сказали, значит так и есть!
    Мурыч
    Гнобят Россиюшку! Что же делать? :(
    Михаил Петров-Водкин
    Трусливая Фонтанка удаляет мои антиЗападные комментарии. Модераторы боятся Западных расправ после падения режима Путина.
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