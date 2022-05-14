Лавров: Запад объявил России гибридную войну

Страны Запада объявили Россию гибридную войну, ее последствия ощутят все. Об этом 14 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике.



«Коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все, без исключения», — сказал он (цитата по РИА Новости).



Лавров подчеркнул, что потуги западных политиков изолировать Россию «обречены». «Многие эксперты уже это признают, пока что негромко, в кулуарах, потому что такое вслух говорить неполиткорректно, но это происходит», — добавил он.

