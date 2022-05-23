«Варяг» и «Кореец». Рогозин предложил переименовать Курилы

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил переименовать Курильские острова в честь кораблей и участников событий Русско-японской войны. Об этом он заявил 23 мая в эфире радио Sputnik.



Дмитрий Рогозин отметил, что порядок наименования не важен — это решение должны принимать местные жители. Среди вариантов, предложенных главой Роскосмоса к размышлению, — «Варяг», «Кореец» и Всеволод Руднев.