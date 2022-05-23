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    «Варяг» и «Кореец». Рогозин предложил переименовать Курилы

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    10 комментариев

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил переименовать Курильские острова в честь кораблей и участников событий Русско-японской войны. Об этом он заявил 23 мая в эфире радио Sputnik.

    Дмитрий Рогозин отметил, что порядок наименования не важен — это решение должны принимать местные жители. Среди вариантов, предложенных главой Роскосмоса к размышлению, — «Варяг», «Кореец» и Всеволод Руднев.

    «Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно, в каком порядке, это пусть решат местные жители, назвать «Варягом» (бронепалубный крейсер Тихоокеанского флота в 1901–1904 годах), второй назвать «Кореец» в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота, третий остров назвать в честь Всеволода Руднева (контр-адмирал российского флота, командир крейсера «Варяг»), — цитирует его РБК.

    Группа островов Хамобаи, по мнению Дмитрия Рогозина, может быть названа архипелагом Русских героев моряков-тихоокеанцев.

    В апреле текущего года власти Японии первый раз с 2003 года официально назвали Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией, а также, впервые с 2011 года, «принадлежащей Японии территорией».

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    Комментарии (10)

    265927066
    Вот зачем недоумка поставили на космонавтику?
    HomerMP
    Надо еще увековечить адмирала Небогатова. Он и дед и ветеран. Тут просто бинго - и военный деятель и указание что на острове зажиточной жизни не будет.
    274767939
    Отправить его послом на Марс, хотя дешевле в Антарктиду
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