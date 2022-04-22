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    Япония впервые за много лет назвала Южные Курилы «незаконно оккупированными»

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    19 комментариев

    Власти Японии первый раз с 2003 года официально назвали «северные территории» (так в стране говорят про Южные Курилы) «незаконно оккупированными» Россией, а также — впервые с 2011 года — «принадлежащей Японии территорией». Такие обозначения появились в «Синей книге по дипломатии», сообщает РИА Новости.

    По данным агентства Киодо, японский МИД на заседании правительства 22 апреля представил свой ежегодный доклад.

    «Несмотря на то, что в целом позиция Японии в отношении островов остается одной и той же десятилетиями, формулировки «Синей книги по дипломатии» меняются в зависимости от «температуры» российско-японских отношений. Так, если в 2018 году в докладе было определение, что острова принадлежат Японии, то в «Синей книге» от 2019 года оно исчезло и было заменено тезисом о том, что две страны под руководством своих лидеров работают над разрешением территориального вопроса. В 2020 году после резкой критики такой формулировки возвращается определение островов как территорий, «на которые распространяется суверенитет Японии». В 2021 году в докладе сохранилось это же определение», — отмечается в публикации.

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    Комментарии (19)

    душилидушили
    Ждём курильской спецоперации?
    Андрей К._5e4ce28835681
    А почему не вызвали японского посла, чтобы вручить ему ноту и наше фэ?
    chip1
    Дулю им, без мака!
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