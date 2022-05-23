Артем Дзюба после ухода из «Зенита» нашел новое призвание. Костюм Дэдпула был не случаен

Постоянным соведущим Дзюбы стал актер Максим Лагашкин. Ведущие работают в дуэте: Лагашкин рассуждает о кино профессионально, зная кинореалии изнутри, а Артем Дзюба — как зритель. В первом выпуске ведущие рассуждают о том, кто лучше — Железный человек (его любит Лагашкин) или Бэтмен (за него выступает Дзюба). Правда, голоса Дзюбы и Лагашкина похожи по тембру, и иногда сложно понять, кому именно принадлежит реплика.

Второй выпуск посвящен сериалам, третий — кинокартинам на спортивную тему. В 20-минутных роликах лучший российский бомбардир рассказывает об отношении к сериалам «Друзья» и «Улицы разбитых фонарей», фильмам «Карты, деньги, два ствола» и «Майор Гром: Чумной доктор», к спортивным драмам «Стрельцов» и «Легенда № 17», а также к «Симпсонам» и другим проектам.



«Кино, как и футбол, со мной из детства. «Дзюбакаст» — это возможность реализовать свое давнее хобби и открыться с новой стороны как для себя, так и для моих фанатов. Я рад, что премьера состоялась именно на «Яндекс.Музыке», но сразу предупреждаю, что это не интервью, а серия любительских разговоров о кино», — комментирует Дзюба новый проект.

