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    Кино

    Артем Дзюба после ухода из «Зенита» нашел новое призвание. Костюм Дэдпула был не случаен

    3818
    3 комментария

    Российский футболист Артем Дзюба стал блогером. Его авторский подкаст про кино «Дзюбакаст» вышел 23 мая на «Яндекс.Музыке».

    «Здесь мы говорим об интересном кино с интересными людьми», — так презентует свой проект знаменитый футболист, покинувший накануне спортивный клуб «Зенит».

    Постоянным соведущим Дзюбы стал актер Максим Лагашкин. Ведущие работают в дуэте: Лагашкин рассуждает о кино профессионально, зная кинореалии изнутри, а Артем Дзюба — как зритель. В первом выпуске ведущие рассуждают о том, кто лучше — Железный человек (его любит Лагашкин) или Бэтмен (за него выступает Дзюба). Правда, голоса Дзюбы и Лагашкина похожи по тембру, и иногда сложно понять, кому именно принадлежит реплика.

    Второй выпуск посвящен сериалам, третий — кинокартинам на спортивную тему. В 20-минутных роликах лучший российский бомбардир рассказывает об отношении к сериалам «Друзья» и «Улицы разбитых фонарей», фильмам «Карты, деньги, два ствола» и «Майор Гром: Чумной доктор», к спортивным драмам «Стрельцов» и «Легенда № 17», а также к «Симпсонам» и другим проектам.

    «Кино, как и футбол, со мной из детства. «Дзюбакаст» — это возможность реализовать свое давнее хобби и открыться с новой стороны как для себя, так и для моих фанатов. Я рад, что премьера состоялась именно на «Яндекс.Музыке», но сразу предупреждаю, что это не интервью, а серия любительских разговоров о кино», — комментирует Дзюба новый проект.

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    Комментарии (3)

    VKuser86771196
    На большее извилин и
    Капитан Очевидность2
    "Его авторский подкаст про кино"

    Для взрослых? На немецком? Или на шведском?
    Дежурный по объединению
    Сегодня он костюм надел, а завтра Родину проел?!!!
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