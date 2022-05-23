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    Деревья в Ольгино снова отпустили бороды к лету. Они еще длиннее, чем в прошлом году

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    На берегу Финского залива в Ольгино опять появились отходы неизвестного происхождения, которые оседают на деревьях белыми «бородами». Снимками неприятного зрелища делится 23 мая корреспондент «Фонтанки».

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    Синтетический мусор, напоминающий влажные салфетки, покрывает не только стволы деревьев – он встречается и на земле. Кажется, его стало еще больше, чем в прошлом году.

    Некоторые горожане считают, что в загрязнении виновата очистная труба, расположенная неподалеку. Странный мусор рыбаки заметили еще в 2019 году.

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