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    Эрдоган: Турция не участвовала в «шоу по Украине», а искренне вела переговоры

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    6 комментариев

    Турция сохранила отношения с Россией и не стала участвовать в «шоу», которое не помогало решению кризиса на Украине. Такое заявление 23 мая сделал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

    «Мы оказали Украине самую серьезную, ощутимую и полезную поддержку. <…> Мы проявили самый искренний подход, сохранив наши гуманитарные отношения с Россией, поддерживая мир в регионе и ведя переговоры вместо шоу, которые не будут способствовать разрешению кризиса», — сказал он по итогам заседания кабинета министров (цитата по CNN Turk).

    Ранее Эрдоган назвал отношения с Россией стратегическими и добавил, что не станет их разрывать. По его словам, Турция готова «продолжать проводить телефонную дипломатию с Путиным и Зеленским» по ситуации на Украине.

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    Комментарии (6)

    Vasya11
    "Мы оказали Украине самую серьезную, ощутимую и полезную поддержку"©.
    ______
    Ктуто!!! ЧЁ!!!
    Интересно! Эрдоган сидит на топчане или всё же в кресле?
    Ведь топчан не настолько надёжный как кресло.
    Хотя?! Что то, и другое могут порвать штаны одинаково.
    Савва Морозов
    мы на окраине, Китай на Тайване, Турция на курдах, а финны и шведы - в ...
    dragvs
    "кризис" - теперь это так называется. Второй мировой кризис, великий отечественный кризис.
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