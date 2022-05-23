Эрдоган: Турция не участвовала в «шоу по Украине», а искренне вела переговоры

Турция сохранила отношения с Россией и не стала участвовать в «шоу», которое не помогало решению кризиса на Украине. Такое заявление 23 мая сделал президент Реджеп Тайип Эрдоган.



«Мы оказали Украине самую серьезную, ощутимую и полезную поддержку. <…> Мы проявили самый искренний подход, сохранив наши гуманитарные отношения с Россией, поддерживая мир в регионе и ведя переговоры вместо шоу, которые не будут способствовать разрешению кризиса», — сказал он по итогам заседания кабинета министров (цитата по CNN Turk).