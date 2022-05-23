Ректор Горного университета Литвиненко передал жене почти всю свою долю акций «Фосагро»

Доля ректора Горного университета Владимира Литвиненко в акционерном капитале ПАО «Фосагро» снизилась с 20,98% до 0,39%. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба компании.



В то же время с 0% до 20,60% увеличилась доля в акционерном капитале супруги Владимира Литвиненко Татьяны.



«Фонтанка» писала, что весной прошлого года Литвиненко стал миллиардером. Сейчас Forbes оценивает его состояние в 2,9 миллиарда долларов.

