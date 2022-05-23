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    Ректор Горного университета Литвиненко передал жене почти всю свою долю акций «Фосагро»

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    Доля ректора Горного университета Владимира Литвиненко в акционерном капитале ПАО «Фосагро» снизилась с 20,98% до 0,39%. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба компании.

    В то же время с 0% до 20,60% увеличилась доля в акционерном капитале супруги Владимира Литвиненко Татьяны.

    «Фонтанка» писала, что весной прошлого года Литвиненко стал миллиардером. Сейчас Forbes оценивает его состояние в 2,9 миллиарда долларов.

    ПАО «Фосагро» — крупный производитель химических удобрений. По словам самого Литвиненко, он непосредственно участвовал в разработке стратегии развития «Фосагро» и в награду за работу получил долю бумаг компании.

    Владимир Литвиненко возглавляет Санкт-Петербургский Горный университет с 1994 года. В 1997 году он был научным руководителем будущего президента Владимира Путина, который защищал в Горном университете кандидатскую диссертацию.

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