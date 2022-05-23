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    Минфин смягчил требования по продаже валютной выручки

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    9 комментариев

    В России снизили уровень обязательной продажи валютной выручки экспортеров с 80 до 50 процентов. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

    Решение приняла подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в страну. «Это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке», — уточнили в ведомстве.

    28 февраля Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. В мае ведомство анонсировало «определенную либерализацию» продажи валютной выручки и разрешило отдельным компаниям продавать меньшую долю, чем установлено.

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    Комментарии (9)

    dragvs
    Вангую что ничего это не даст, фундаментальная проблема остается прежней - неконвертируемость рубля. Они заставляли экспортеров продавать 80% по бросовому курсу, но экспортеры и так продают валюту в рубли или используют для импорта. Но с обязательной продажей экспортеры закупали валюту с бОльшим спредом чем и так удешевляли рубль. Вариант только если экспортеры будут хранить валюту на счетах, но равновесный курс до сих пор не ясен и есть риск потерять.
    263898651
    В РФ «экспортеры для народа», или все таки народ для «экспортеров»?!
    Савва Морозов
    конечно, 68-72 выгоднее для внутренних гособязательств.
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