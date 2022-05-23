Минфин смягчил требования по продаже валютной выручки

В России снизили уровень обязательной продажи валютной выручки экспортеров с 80 до 50 процентов. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе Минфина РФ.



Решение приняла подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в страну. «Это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке», — уточнили в ведомстве.

