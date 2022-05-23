«Блестящий офицер и грамотный командир». В Ингушетии простились с погибшим на Украине племянником Евкурова

Капитана Адама Хамхоева, погибшего в ходе спецоперации на Украине, похоронили в Ингушетии. Он являлся племянником замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова, который побывал на церемонии прощания.



«Командир десантно-штурмовой роты капитан Адам Хамхоев погиб на Украине в ночь с 20 на 21 мая. Он был выпускником Рязанского высшего командного училища ВДВ, проходил военную службу в Ульяновске. В войсках ВДВ его характеризовали как блестящего офицера и грамотного командира», — рассказали в пресс-службе администрации.

