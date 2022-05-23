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    Боевые действия на Украине

    «Блестящий офицер и грамотный командир». В Ингушетии простились с погибшим на Украине племянником Евкурова

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    Капитана Адама Хамхоева, погибшего в ходе спецоперации на Украине, похоронили в Ингушетии. Он являлся племянником замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова, который побывал на церемонии прощания.

    «Командир десантно-штурмовой роты капитан Адам Хамхоев погиб на Украине в ночь с 20 на 21 мая. Он был выпускником Рязанского высшего командного училища ВДВ, проходил военную службу в Ульяновске. В войсках ВДВ его характеризовали как блестящего офицера и грамотного командира», — рассказали в пресс-службе администрации.

    На похороны военнослужащего также приехали спикер и депутаты Народного собрания, первый замглавы правительства Магомед Евлоев и представители администрации главы и правительства региона. Соболезнования семье Хамхоева выразили представители соседних республик, Минобороны России и глава Дагестана Сергей Меликов.

    На прошлой неделе «Фонтанка» писала, что в Ленобласти простились еще с двумя бойцами, погибшими на Украине. Это майор Валентин Иванов и старшина второй статьи Алексей Фёдоров.

    Юнус-Бек Евкуров — бывший президент Республики Ингушетия (2008 — 2010 годы) и ее экс-глава (2011 — 2019 годы). С 8 июля 2019-го занимает пост заместителя министра обороны РФ.

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