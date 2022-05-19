Майор из Ленобласти погиб во время спецоперации на Украине

Военнослужащий из Всеволожского района Ленинградской области погиб во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.



«При исполнении специальных задач героически погибли наши земляки, воины ― майор Иванов Валентин Дмитриевич и старшина второй статьи Фёдоров Алексей Николаевич», — заявил он 19 мая (цитата по 47news).

