Майор из Ленобласти погиб во время спецоперации на Украине

Военнослужащий из Всеволожского района Ленинградской области погиб во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«При исполнении специальных задач героически погибли наши земляки, воины ― майор Иванов Валентин Дмитриевич и старшина второй статьи Фёдоров Алексей Николаевич», — заявил он 19 мая (цитата по 47news).
Отмечается, что Валентин Иванов имел отношение к Всеволожскому району, а Алексей Фёдоров долгое время жил в Кировском.
«Фонтанка» писала, что накануне в Петербурге простились со старшиной Фёдоровым. Алексей серьёзно занимался спортом, был чемпионом Ленинградской области по рукопашному бою. Он окончил Петербургский пожарно-спасательный колледж, работал спасателем и проходил дополнительные медицинские курсы. В 2021 году ушёл на контракт и переехал с женой в Севастополь. На Украине он работал в качестве медика. Фёдоров погиб возле острова Змеиный после того, как ракета попала в катер. Он скончался утром 9 мая.