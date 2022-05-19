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    Боевые действия на Украине

    Майор из Ленобласти погиб во время спецоперации на Украине

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    Военнослужащий из Всеволожского района Ленинградской области погиб во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    «При исполнении специальных задач героически погибли наши земляки, воины ― майор Иванов Валентин Дмитриевич и старшина второй статьи Фёдоров Алексей Николаевич», — заявил он 19 мая (цитата по 47news).

    Отмечается, что Валентин Иванов имел отношение к Всеволожскому району, а Алексей Фёдоров долгое время жил в Кировском.

    «Фонтанка» писала, что накануне в Петербурге простились со старшиной Фёдоровым. Алексей серьёзно занимался спортом, был чемпионом Ленинградской области по рукопашному бою. Он окончил Петербургский пожарно-спасательный колледж, работал спасателем и проходил дополнительные медицинские курсы. В 2021 году ушёл на контракт и переехал с женой в Севастополь. На Украине он работал в качестве медика. Фёдоров погиб возле острова Змеиный после того, как ракета попала в катер. Он скончался утром 9 мая.

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