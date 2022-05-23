Ветер поломал старейшее дерево Омска. Вековую иву спасают уже 12 лет

Памятник природы не выдержал напора стихии в Омске. Вековая ива, которую уже 12 лет усиленно пытаются сохранить в целости, начала обрушаться под порывами ветра.

Из-за сильного ветра у старейшего дерева Омска, растущего у здания местного «Водоканала», отломились крупные ветви, сообщает 23 мая пресс-служба омской администрации. «Невооруженным глазом видно, что упавшие ветви и части ствола являются трухлявыми», — отмечают в мэрии. Для безопасности прохожих иву по периметру огородили сигнальной лентой, в ближайшее время уберут часть ветвей, угрожающих обрушиться, и вывезут отвалившиеся ветки и куски ствола.

Ива белая, являющаяся памятником природы местного значения, была признана аварийной еще в 2010 году, а ее ствол тогда укрепили металлическим обручем. После обследования дерева специалисты заявили, что оно поражено грибами и бактериями, которые вызвали распад древесины сердцевинной части ствола и нескольких крупных ветвей, и необратимо разрушается. Встал вопрос о том, что ива уже утратила свое природоохранное значение, но общественность просила ее сохранить.

Эта ива была посажена в начале XX века и является старейшим деревом Омска. По данным энциклопедии Омской области, ей около 140–150 лет. Статус памятника ей присвоили в 1980 году. Это один из сохранившихся с конца XIX века и до наших дней экземпляров ивы белой — аборигенного вида, который в изобилии растет по берегу Иртыша. В начале XX века ивы повырубали при расширении города и строительстве насосных станций. В 2022 году у памятника взяли отростки для «доращивания» черенков и дальнейшей высадки в зеленых зонах города.