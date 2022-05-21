Петербург может помочь дубу — современнику Петра I обогнать Ставрополье и стать деревом года

На конкурс «Российское дерево года — 2022» заявили дуб, который растет в заказнике «Северное побережье Невской губы». Ему больше 300 лет.

Главное дерево страны 2022 года выбирают россияне на сайте www.rosdrevo.ru. Черешчатый дуб в списке под 43-м номером.

Это дерево было посажено при Петре I, установили биологи. Дуб вырос до 21 метра, у него статус памятника живой природы. «Он растет в смешанном лесу на поляне недалеко от берега Финского залива. В первой половине XVIII века поблизости была расположена усадьба Ближние Дубки. Сегодня эта усадьба — объект культурного наследия регионального значения. Здесь сохранилась планировка парка, а также старые деревья широколиственных пород, преимущественно дубы», — рассказали в медиацентре городского правительства.