    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 10

    7 м/с, с-в

    760мм

    32%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd58.89eur60.9
    Что происходит на УкраинеОтмена маршрутокСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Петербург может помочь дубу — современнику Петра I обогнать Ставрополье и стать деревом года

    423
    1 комментарий

    На конкурс «Российское дерево года — 2022» заявили дуб, который растет в заказнике «Северное побережье Невской губы». Ему больше 300 лет.

    Главное дерево страны 2022 года выбирают россияне на сайте www.rosdrevo.ru. Черешчатый дуб в списке под 43-м номером.

    Это дерево было посажено при Петре I, установили биологи. Дуб вырос до 21 метра, у него статус памятника живой природы. «Он растет в смешанном лесу на поляне недалеко от берега Финского залива. В первой половине XVIII века поблизости была расположена усадьба Ближние Дубки. Сегодня эта усадьба — объект культурного наследия регионального значения. Здесь сохранилась планировка парка, а также старые деревья широколиственных пород, преимущественно дубы», — рассказали в медиацентре городского правительства.

    Конкурс проводится с 2017 года. Дважды звание дерева года выигрывали черешчатые дубы, также побеждали «одинокий тополь», «древний платан» и «тургеневский дуб».

    Голосование закончится 1 августа. Впрочем, лидера голосования догнать будет непросто. Кто-то крайне активно голосует за «шаляпинскую ель» из Ставропольского края, у нее больше 18 тысяч голосов, хотя у некоторых других деревьев их всего несколько десятков. У «петровского дуба» сейчас почти 2,5 тысячи голосов.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Дежурный по объединению
    РосДерево.. Симптоматичненько.. Впрочем, яп, наверное, блокадную пальму выдвинул в качестве кандидата. Питер, блокада, Путин - однозначно бы победили!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close