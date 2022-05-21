Петербург может помочь дубу — современнику Петра I обогнать Ставрополье и стать деревом года

На конкурс «Российское дерево года — 2022» заявили дуб, который растет в заказнике «Северное побережье Невской губы». Ему больше 300 лет.
Главное дерево страны 2022 года выбирают россияне на сайте www.rosdrevo.ru. Черешчатый дуб в списке под 43-м номером.
Это дерево было посажено при Петре I, установили биологи. Дуб вырос до 21 метра, у него статус памятника живой природы. «Он растет в смешанном лесу на поляне недалеко от берега Финского залива. В первой половине XVIII века поблизости была расположена усадьба Ближние Дубки. Сегодня эта усадьба — объект культурного наследия регионального значения. Здесь сохранилась планировка парка, а также старые деревья широколиственных пород, преимущественно дубы», — рассказали в медиацентре городского правительства.
Конкурс проводится с 2017 года. Дважды звание дерева года выигрывали черешчатые дубы, также побеждали «одинокий тополь», «древний платан» и «тургеневский дуб».
Голосование закончится 1 августа. Впрочем, лидера голосования догнать будет непросто. Кто-то крайне активно голосует за «шаляпинскую ель» из Ставропольского края, у нее больше 18 тысяч голосов, хотя у некоторых других деревьев их всего несколько десятков. У «петровского дуба» сейчас почти 2,5 тысячи голосов.