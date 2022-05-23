Автомобиль полиции сбил 15-летнюю на 2-й Комсомольской. Она была в наушниках

После встречи с полицейским автомобилем в Красносельском районе Петербурга медицинская помощь потребовалась девочке-подростку. Об этом «Фонтанке» 23 мая сообщили в ГУ МВД по городу и области.



Как уточнили в ведомстве, около часа дня на 2-й Комсомольской, 53/1 под колёса служебного «Хёндэ Солярис» попала 15-летняя девочка в наушниках, которая выбежала на проезжую часть из-за припаркованных машин.