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    Автомобиль полиции сбил 15-летнюю на 2-й Комсомольской. Она была в наушниках

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    5 комментариев

    После встречи с полицейским автомобилем в Красносельском районе Петербурга медицинская помощь потребовалась девочке-подростку. Об этом «Фонтанке» 23 мая сообщили в ГУ МВД по городу и области.

    Как уточнили в ведомстве, около часа дня на 2-й Комсомольской, 53/1 под колёса служебного «Хёндэ Солярис» попала 15-летняя девочка в наушниках, которая выбежала на проезжую часть из-за припаркованных машин.

    Наряд патрульно-постовой службы ехал по сигналу о розыске преступного автотранспорта, который перед аварией получил по радиосвязи.

    Местная жительница рассказала «Фонтанке», что выглянула в окно после того, как услышала удар, и видела, как полицейские уложили девочку на заднее сиденье своего автомобиля и уехали.

    «Сотрудники полиции на месте оказали ей первую помощь, посадили в служебный автомобиль и отвезли в медицинское учреждение», — сообщили в ГУ МВД. Все обстоятельства аварии устанавливают.

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    Комментарии (5)

    своих не бросаем
    странно, что не составили протокол, так как в наушниках звучала песня группы океан Эльзы
    Капитан Очевидность2
    "...под колёса служебного «Хёндэ Солярис» попала 15-летняя девочка в наушниках, которая выбежала на проезжую часть из-за припаркованных машин"

    Самоубийца?
    266210571
    Обычных водителей за такое лишают прав
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