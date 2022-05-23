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    Ребёнок попал под колёса полицейской машины на 2-й Комсомольской. Его увезли, не дожидаясь скорой

    3167
    13 комментариев

    Автомобиль полиции сбил девочку у пятиэтажки в Красносельском районе города 23 мая. Об этом сообщили в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», показав служебную машину со вмятиной на стекле.

    Девочка вышла на проезжую часть на 2-й Комсомольской улице, 53, со стороны детской площадки, незадолго до часа дня, рассказывает Вера. «Фонтанке» она уточнила, что услышала глухой удар, выглянула в окно и увидела, как сотрудники полиции укладывают обмякшего ребёнка на заднее сиденье одного из своих автомобилей.

    О том, что девочка пострадала под колёсами служебного автомобиля, ей рассказали пенсионерки у парадной.

    «Положили ребёнка на заднее сиденье и увезли. Видимо, в больницу», — говорит женщина.

    «Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Петербургу и области.

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    Комментарии (13)

    07A
    Тяжело ранен ребенок, а вы, тролли, резвитесь. Совести совсем нет?
    274431348
    ТРАГЕДИЯ ДЛЯ НИХ ВСЕХ
    AKM
    Ребенка повезли на экспертизу, в результате которой в его крови найдут алкоголь, а в кармане - неустановленный белый порошок.
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