Ребёнок попал под колёса полицейской машины на 2-й Комсомольской. Его увезли, не дожидаясь скорой

Автомобиль полиции сбил девочку у пятиэтажки в Красносельском районе города 23 мая. Об этом сообщили в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», показав служебную машину со вмятиной на стекле.
Девочка вышла на проезжую часть на 2-й Комсомольской улице, 53, со стороны детской площадки, незадолго до часа дня, рассказывает Вера. «Фонтанке» она уточнила, что услышала глухой удар, выглянула в окно и увидела, как сотрудники полиции укладывают обмякшего ребёнка на заднее сиденье одного из своих автомобилей.
О том, что девочка пострадала под колёсами служебного автомобиля, ей рассказали пенсионерки у парадной.
«Положили ребёнка на заднее сиденье и увезли. Видимо, в больницу», — говорит женщина.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Петербургу и области.