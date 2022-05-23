«Найди меня». Россиянам помогут отыскать тех, кого они потеряли

VK запустила сервис «Найди меня» — мини-приложение для тех, кто ищет близких. Оно поможет связаться с потерянными друзьями, знакомыми и родственниками с помощью единого поиска по профилям во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», говорится в пресс-релизе компании от 23 мая.

Для начала поиска необходимо заполнить анкету, указав имя и фамилию нужного человека, его примерный возраст и другие известные данные. В результате пользователь получит подборку профилей из российских социальных сетей, соответствующую заданным параметрам.

«Даже в эпоху интернета люди теряют связь друг с другом. Мы рады представить удобный инструмент поиска и коммуникации, который позволит нашим пользователям быстрее воссоединиться с друзьями, родными и любимыми. Это результат совместной работы «ВКонтакте» и «Одноклассников», которые объединились, чтобы помочь найти дорогих сердцу людей среди десятков миллионов пользователей социальных сетей», — цитирует пресс-служба VK директора по стратегическому партнерству компании Дмитрия Уварова.



Ранее VK анонсировало создание отечественного магазина приложений для Android. Бета-версию сервиса RuStore, который будет доступен как для российских, так и для зарубежных разработчиков, планируют запустить 25 мая.

