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    Петербуржцев просят не мешать бобрам плодиться. Фотографов могут покусать

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    3 комментария

    Под конец весны не обязательно выбираться за город, чтобы увидеть бобров: шансы на встречу возрастают в черте Петербурга. Судя по рекомендациям Росприроднадзора, идеальным для человека будет отступление — тихо и как можно дальше.

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    Как сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора 23 мая, во второй половине весны у бобров появляется потомство, и молодые животные, которым исполнился год или два, покидают привычную среду.

    Оказываясь у жилой застройки, ищут они не человека, а пару и новые места обитания. В этот момент бобров лучше не нервировать попытками погладить и сфотографировать. Кормление строго противопоказано — человеческая еда может нанести вред здоровью грызунов.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    «Если подойти к бобру слишком близко, то он будет сильно тревожиться и попытается скрыться. Если животное не найдет места для укрытия, то может в качестве обороны укусить», — рассказывают о последствиях в управлении.

    При таком раскладе горожанам, 21 мая встретившим грызуна на Шуваловском проспекте, повезло. Бобр был бодр и после понуканий свернул в сторону Нижнего Буферного пруда без применения зубов.

    В «Сирин» показали своё подрастающее пополнение: Мура, Забаву и Сармата. Первые двое попали в Центр реабилитации диких животных в состоянии крайнего истощения и с пневмонией. Их нашёл мужчина, пытался кормить, но ему это не удалось. Малышей стабилизировали, они понемногу начинают набирать вес.

    Сармат прибыл из Воронежской области и тоже не без проблем. Врач Мария Горбунова боролась за нормализацию его пищеварения. «Кишечная микрофлора у бобрят очень нежная», — уточнили «Фонтанке» в «Сирин».

    Справка:

    В случае если бобр ранен и нуждается в помощи специалистов, следует сообщить об этом по телефону оперативного дежурного управления Росприроднадзора: + 7 (921) 987 58 99.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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    Комментарии (3)

    Капитан Очевидность2
    Зачем пытаться погладить бобра? Это же дикое животное с непредсказуемой реакцией и острыми зубами.
    Андрей_спб
    Короткая память у людей:
    "В Брестской области троица рыбаков, увидев на обочине бобра, захотела с ним сфотографироваться. Животное укусило одного из мужчин за ногу. Друзья бросились искать врача, вызывать «скорую», но пока прибыла помощь, их товарищ скончался от потери крови... Как оказалось, у него была повреждена бедренная артерия. При такой травме без правильно оказанной помощи смерть наступает буквально за несколько минут."
    2013 год.
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