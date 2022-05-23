Петербуржцев просят не мешать бобрам плодиться. Фотографов могут покусать

Под конец весны не обязательно выбираться за город, чтобы увидеть бобров: шансы на встречу возрастают в черте Петербурга. Судя по рекомендациям Росприроднадзора, идеальным для человека будет отступление — тихо и как можно дальше.

Как сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора 23 мая, во второй половине весны у бобров появляется потомство, и молодые животные, которым исполнился год или два, покидают привычную среду.



Оказываясь у жилой застройки, ищут они не человека, а пару и новые места обитания. В этот момент бобров лучше не нервировать попытками погладить и сфотографировать. Кормление строго противопоказано — человеческая еда может нанести вред здоровью грызунов.

«Если подойти к бобру слишком близко, то он будет сильно тревожиться и попытается скрыться. Если животное не найдет места для укрытия, то может в качестве обороны укусить», — рассказывают о последствиях в управлении.

При таком раскладе горожанам, 21 мая встретившим грызуна на Шуваловском проспекте, повезло. Бобр был бодр и после понуканий свернул в сторону Нижнего Буферного пруда без применения зубов.

В «Сирин» показали своё подрастающее пополнение: Мура, Забаву и Сармата. Первые двое попали в Центр реабилитации диких животных в состоянии крайнего истощения и с пневмонией. Их нашёл мужчина, пытался кормить, но ему это не удалось. Малышей стабилизировали, они понемногу начинают набирать вес.

Сармат прибыл из Воронежской области и тоже не без проблем. Врач Мария Горбунова боролась за нормализацию его пищеварения. «Кишечная микрофлора у бобрят очень нежная», — уточнили «Фонтанке» в «Сирин».

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