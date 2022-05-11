Около реки Оккервиль заметили толстого делового бобра

Упитанного и невозмутимого бобра, занятого своими делами, заметили в Невском районе Петербурга. Зверь разместился на берегу реки Оккервиль.
Как сообщила читательница «Фонтанки» Елена, животное она увидела рядом со школой № 268 на проспекте Большевиков, 4. Осмотрев погрызенные деревья, горожанка предположила, что его сородичей здесь обитает много.
читательница «Фонтанки» Елена
Ранее «Фонтанка» писала про ежа, которого нашли в Московском парке Победы в Петербурге. Зверька отбили у нескольких агрессивных ворон, после чего накормили и выпустили в лес.