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    Маленький, колючий и шуршит. Спасённого от петербургских ворон ежа выпустили в лес

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    1 комментарий
    автор видео: Комитет по благоустройству Петербурга
    автор видео: Комитет по благоустройству Петербурга
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    Ёжа, спасённого сотрудником Московского парка Победы от нападения ворон, выпустили в лес. Новый дом пришёлся ему по душе.

    Видеоотчёт 11 мая предоставила пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. Судя по кадрам, колючий чувствует себя весьма вольготно: он резво перебирает лапками, шурша засохшими листьями, и без страха изучает новую территорию. Чтобы поиски укрытия не велись на голодный желудок, перед переездом зверька накормили.

    автор видео: Комитет по благоустройству Петербурга

    «Фонтанка» писала, что 11 мая сотрудник Московского парка Победы отбил ежа у нескольких птиц. Специалисты предположили, что животное могли подбросить — его собратьев в парке ранее не обнаруживали.

    автор видео: Комитет по благоустройству Петербурга
    автор видео: Комитет по благоустройству Петербурга

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    Комментарии (1)

    hal9000
    я раз шел по лесу..слышу кто то топает..смотрю..а эт ежик за мной бежит..я ему мол -иди отсюда не топай мол..а эт ежиха оказалась..за ней три еженка цепочкой несутся..я грю мол идите вон там яблоня..у меня нет ничего..зарплату неплатят я тогда еще студентом был..жрать особо нечего было..еще ежиков кормить..
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