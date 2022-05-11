Маленький, колючий и шуршит. Спасённого от петербургских ворон ежа выпустили в лес

Ёжа, спасённого сотрудником Московского парка Победы от нападения ворон, выпустили в лес. Новый дом пришёлся ему по душе.
Видеоотчёт 11 мая предоставила пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. Судя по кадрам, колючий чувствует себя весьма вольготно: он резво перебирает лапками, шурша засохшими листьями, и без страха изучает новую территорию. Чтобы поиски укрытия не велись на голодный желудок, перед переездом зверька накормили.
автор видео: Комитет по благоустройству Петербурга
«Фонтанка» писала, что 11 мая сотрудник Московского парка Победы отбил ежа у нескольких птиц. Специалисты предположили, что животное могли подбросить — его собратьев в парке ранее не обнаруживали.