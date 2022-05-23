На Украине впервые вынесли приговор российскому контрактнику. Пожизненное получил 21-летний танкист

К пожизненному лишению свободы приговорён российский военный Вадим Шишимарин на Украине. Коллегия судей в Киеве вынесла решение 23 мая. Шишимарина признали виновным в нарушении законов и обычаев войны (438 статья УК Украины), сообщает РИА Новости.
По версии обвинения, 21-летний танкист Вадим Шишимарин убил мирного жителя. Это первый приговор в отношении российского военнопленного, вынесенный на Украине.
Адвокат военного заявил о планах обжаловать решение суда, передает РИА.
Министерство обороны РФ не комментировало ситуацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не обладает необходимой информацией по этому вопросу. «Возможности оказывать помощь в связи с отсутствием нашего диппредставительства там [в Киеве] тоже весьма ограничены у нас, к сожалению», — комментировал Песков (цитата по «Интерфаксу»).