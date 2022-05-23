На Украине приговорили к пожизненному заключению российского контрактника. Что об этом известно

На Украине впервые осудили российского военнопленного. 23 мая коллегия судей в Киеве приговорила к пожизненному заключению 21-летнего танкиста Вадима Шишимарина. По версии обвинения, он убил мирного жителя. Российский сержант признал вину и заявил, что выполнял приказ старшего по званию.



Фото: EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС Поделиться Поделиться





В отношении Шишимарина возбудили уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 УК Украины). По версии украинского обвинения, военнослужащий застрелил жителя поселка Чупаховка 62-летнего Александра Шелипова.

В суде адвокат российского военного Виктор Овсянников заявил, что Шишимарин в боевых действиях до 28 февраля не участвовал. По приказу командира части была сформирована колонна для доставки раненых в Россию. 28 февраля после нескольких обстрелов она была разбита.



Как утверждает сторона обвинения, Шишимарин и еще четыре военнослужащих угнали «Фольксваген Пассат» у местного жителя и направились обратно к границе. В посёлке Чупаховка они увидели мужчину, разговаривавшего по телефону. По приказу старшего по званию Шишимарин якобы застрелил мирного жителя из автомата. Позже группа встретила бойцов местной самообороны и сдалась в плен, одного из российских военных убили.

В суде Шишимарин заявил, что «не отрицает своей вины» и считает поступок «неприемлемым и уголовно наказуемым». По словам адвоката, приказ стрелять отдал прапорщик, управлявший автомобилем. После этого требование повторил другой военный. Шишимарину он был незнаком. Шишимарин сначала отказался, но на него стали давить тем, что гражданский сообщит о российских военных в ВСУ. Тогда сержант выстрелил.



В суде адвокат, ссылаясь на российский воинский устав, подчеркивал, что младшие по званию должны беспрекословно выполнять указания старших. Кроме того, двух военных из автомобиля удалось обменять на украинских.

«Мы можем сделать вывод, что у Шишимарина не было намерения убить человека, а приказ он выполнял формально, надеясь, что не попадет», — заявлял адвокат в суде [цитата по трансляции «Медиазоны»*, признана иноагентом].

Овсянников говорил корреспонденту ВВС, что правильная квалификация дела — это непредумышленное убийство. Статья предусматривает до пяти лет тюрьмы.



«Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали», — объяснял свой поступок военнослужащий. Сержант попросил прощения у вдовы погибшего Катерины Шелиповой. Она заявила, что российский военный заслуживает высшей меры наказания (пожизненное заключение), но при этом не против, если его обменяют на украинских военнопленных.



Мать Шишимарина Любовь рассказала «Медузе»* (издание признано иноагентом), что сын окончил девять классов, затем ПТУ и перебрался из Усть-Илимска в Москву, «где больше перспектив». В столице работал на шиномонтаже.



Всего у Любови пятеро детей. Вадим старший. Родной отец его не воспитывал, но они иногда общаются. В январе 2020 года отчима «нечаянно застрелили» на разборках, через четыре месяца Шишимарин подписал контракт.

О том, что сын в плену, Любовь узнала первого марта. «Я вообще понятия не имела, что там, на Украине, что-то происходит… Я не залезаю в интернет, не смотрю новости. Они меня не интересуют, потому что там показывают всякую ерунду, я не хочу это близко к сердцу принимать. После смерти мужа не хочу», — говорила она.



Разговор с отцом Вадима Евгением Шишимариным опубликовал RT.

«Сейчас за всю Россию тумаки получать, за каждую нашу победу. Я не про него говорю, они все там так делают, все, кто там находятся. За каждую нашу победу они получают. И то, что там якобы никто никого не бьёт, все их бьют. Такое время военное, люди жестокие, — сказал Шишимарин-старший. — Суд для чего? Чтобы доказать вину человека. То есть человек невиновен, пока не доказано обратное. А для них он уже виновен, то есть вердикт уже вынесен. Он стрелял из автомата, и то по деревяшкам, а там человек. И попасть прицельно в него с машины, с окна — это смешно».



По данным RT, Шишимарину пришлось признать вину. Это он сделал по совету адвоката, назначенного украинской стороной.

Министерство обороны не комментировало ситуацию с судом над российским сержантом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не обладает необходимой информацией по этому вопросу. «Возможности оказывать помощь в связи с отсутствием нашего диппредставительства там (в Киеве) тоже весьма ограничены у нас, к сожалению», — прокомментировал Песков.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

