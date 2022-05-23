«Ведомости»: ЦБ вернулся к закупкам валюты, чтобы удержать рубль от укрепления. Банк опровергает

Центробанк возобновил практику закупки иностранной валюты, чтобы не допустить резкого укрепления курса рубля в сжатые сроки, сообщили 22 мая «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству и регулятору. В ЦБ эту информацию опровергают.

Как отмечает один из собеседников газеты, Банк России закупает валютную выручку у российских экспортёров, при этом не напрямую, а через посредников — других участников рынка. Более подробного описания схемы он не приводит. Главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев предположил, что ЦБ, по-видимому, даёт не попавшим под санкции банкам поручения на закупку валюты, взамен предоставляет им ликвидность.



Близкий к правительству источник газеты уточнил, что регулятор пошёл на эти меры, поскольку спрос на валюту, сопоставимый с продаваемой экспортной выручкой, на рынке не появился.

Представитель ЦБ на запрос «Ведомостей» не ответил. «Интерфаксу» в пресс-службе Центробанка 23 мая заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Рубль обвалился на фоне спецоперации на Украине. После введений валютных ограничений национальная валюта укрепилась, обновив максимум с 2018 года.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, сейчас экспортеры должны продавать 80 % валютной выручки в течение двух месяцев.

