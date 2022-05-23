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    «Ведомости»: ЦБ вернулся к закупкам валюты, чтобы удержать рубль от укрепления. Банк опровергает

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    5 комментариев

    Центробанк возобновил практику закупки иностранной валюты, чтобы не допустить резкого укрепления курса рубля в сжатые сроки, сообщили 22 мая «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству и регулятору. В ЦБ эту информацию опровергают.

    Как отмечает один из собеседников газеты, Банк России закупает валютную выручку у российских экспортёров, при этом не напрямую, а через посредников — других участников рынка. Более подробного описания схемы он не приводит. Главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев предположил, что ЦБ, по-видимому, даёт не попавшим под санкции банкам поручения на закупку валюты, взамен предоставляет им ликвидность.

    Близкий к правительству источник газеты уточнил, что регулятор пошёл на эти меры, поскольку спрос на валюту, сопоставимый с продаваемой экспортной выручкой, на рынке не появился.

    Представитель ЦБ на запрос «Ведомостей» не ответил. «Интерфаксу» в пресс-службе Центробанка 23 мая заявили, что эта информация не соответствует действительности.

    Рубль обвалился на фоне спецоперации на Украине. После введений валютных ограничений национальная валюта укрепилась, обновив максимум с 2018 года.

    Согласно указу президента РФ Владимира Путина, сейчас экспортеры должны продавать 80 % валютной выручки в течение двух месяцев.

    Что из себя на самом деле представляет нынешнее укрепление рубля, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (5)

    Савва Морозов
    оох, 22 года Путин у власти, а фантазёров вокруг него...закрытое радио так каждую неделю обещало.
    dragvs
    Да, есть еще вариант вернуть бюджетное правило и снова продолжать складывать валютную выручку от нефтегаза в кубышку на Западе. Что случилось с этой кубышкой - заморозили $300+ млрд. По сути Россия будет почти бесплатно поставлять нефтегаз, большую часть денег выбрасывать в эту "кубышку", а жить на 3 цента, т.к. импорта все равно почти нет. И это еще самый адекватный вариант.
    dragvs
    Полным ходом идет реализация плана разрушения российской экономики. Смотрите: нефтегаз резко подорожал, даже при потере объемов экспорта-добычи-скважин Россия все равно получает сверхдоходы. При этом радикально просел импорт в России, поставщики просто отказываются что-либо поставлять. У ЦБ не так много вариантов, они могут раскручивать рублевую инфляцию и все. Другой вариант - сокращать экспорт и следовательно добычу нефтегаза (тоже так себе). В итоге лет через 5 экономика РФ придет к тому что добыча нефтегаза упала, зеленый сектор экономики тоже прибит (под вопросом кто пострадает сильнее, но вы же все понимаете). И тут начнется цикл низких цен на нефтегаз, буквально обвал за счет тех инвестиций, которые уже начали делать сегодня. Угадайте что будет дальше.
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