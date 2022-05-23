Бывший угнал у петербурженки «Опель», собрал три машины на перекрестке и попытался скрыться

Полиция задержала жителя Новгородской области, который решил покататься на машине подруги и наломал дров. Подробности 23 мая рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Накануне в полицию Калининского района поступило сообщение, что у дома 10 по Пискаревскому проспекту водитель автомобиля «Опель Астра» устроил массовое ДТП и пытается скрыться. Прибывший экипаж ДПС задержал 30-летнего неработающего из Новгородской области. Сидя за рулем, он смог уценить «БМВ» седьмой серии, «Вольво» и «Ленд Ровер Дискавери», которые стояли на светофоре.
Очевидцы в соцсетях пишут, что виновник аварии был в измененном состоянии.
«Я вчера за несколько секунд от этой аварии увернулся, было не по себе от произошедшего. Хорошо, что ещё никто не пострадал. Основной удар приняла «Вольво». Обидно, когда стоишь на красном сигнале светофора, и в тебя прилетает авто с пьяным водителем за рулём», — написал один из свидетелей в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
«Дорожный инспектор» сообщает, что «четкий пацанчик» из «Опеля» надул 0,950 мг/л. Видимо, по этой причине на светофоре он просто забыл затормозить.
Утром 22 мая в полицию поступило заявление от 30-летней хозяйки «Опеля». В нем она рассказала, что бывший сожитель угнал у неё машину в день совершения ДТП.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством). Угонщик процессуально задержан.