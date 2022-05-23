«Ошеломляющая черта в 100 миллионов». Зафиксировано рекордное число беженцев за всю историю

В мире зафиксировано рекордное количество беженцев и внутренне перемещённых лиц, которые были вынуждены уехать из дома из-за вооруженных конфликтов, преследований и насилия. Об этом 23 марта сообщает ТАСС со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
«Число людей, которые были вынуждены бежать от конфликтов, насилия и преследований, превысило ошеломляющую черту в 100 миллионов впервые за всю историю», — отметили в УВКБ.
В конце 2021 года из-за «новых волн насилия или затянувшихся конфликтов в таких странах, как Афганистан, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Мьянма, Нигерия и Эфиопия» количество «принудительно перемещённых людей в мире выросло до 90 млн». События на Украине привели к «перемещению 8 млн человек внутри этой страны, также было зарегистрировано более 6 млн беженцев».
«Сто миллионов — это суровая цифра, являющаяся одновременно отрезвляющей и вызывающей беспокойство. Это рекорд, который никогда не должен бы быть установлен», — заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
Гуманитарная помощь, по его словам, это «паллиатив, а не лечение» проблемы.
«Чтобы изменить тенденцию, единственным ответом может быть установление мира и стабильности», — подчеркнул Гранди.
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