«Ошеломляющая черта в 100 миллионов». Зафиксировано рекордное число беженцев за всю историю

В мире зафиксировано рекордное количество беженцев и внутренне перемещённых лиц, которые были вынуждены уехать из дома из-за вооруженных конфликтов, преследований и насилия. Об этом 23 марта сообщает ТАСС со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).



«Число людей, которые были вынуждены бежать от конфликтов, насилия и преследований, превысило ошеломляющую черту в 100 миллионов впервые за всю историю», — отметили в УВКБ.

