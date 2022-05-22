Генсек: ОДКБ не собирается увеличивать силовой блок в ответ на расширение НАТО

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил, что у неё достаточно средств, чтобы ответить на существующие вызовы, поэтому в увеличении силового блока ОКДБ нет необходимости.



«Что касается расширения НАТО, и надо ли нам наращивать свой силовой блок, конечно, мы рассматриваем это расширение как предпосылки для нарастания напряжённости, дальней милитаризации региона. Это не служит укреплению безопасности, в том числе и стран-членов НАТО. Нужно ли нам усиливать свой потенциал? У нас достаточно сил и средств, чтобы отреагировать на возможные вызовы, которые реально проявятся в этой ситуации», — рассказал Зась 22 мая в эфире телеканала «Беларусь-1».

