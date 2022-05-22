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    Генсек: ОДКБ не собирается увеличивать силовой блок в ответ на расширение НАТО

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    4 комментария

    Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил, что у неё достаточно средств, чтобы ответить на существующие вызовы, поэтому в увеличении силового блока ОКДБ нет необходимости.

    «Что касается расширения НАТО, и надо ли нам наращивать свой силовой блок, конечно, мы рассматриваем это расширение как предпосылки для нарастания напряжённости, дальней милитаризации региона. Это не служит укреплению безопасности, в том числе и стран-членов НАТО. Нужно ли нам усиливать свой потенциал? У нас достаточно сил и средств, чтобы отреагировать на возможные вызовы, которые реально проявятся в этой ситуации», — рассказал Зась 22 мая в эфире телеканала «Беларусь-1».

    По его словам, «ОДКБ определяет красную черту, которую переходить нельзя». «В этом сдерживающий фактор нашей организации. Есть рамки в противостоянии информационном, политическом, экономическом, которые переходить нельзя. Потому что речь заходит о военных угрозах или самом существовании государств», — резюмировал генсек ОДКБ.

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин Путин анонсировал совместные учения ОДКБ осенью этого года. При этом, лидеры стран — участников организации не обсуждали вопрос об использовании её сил в ходе спецоперации на Украине, заявил на саммите в Москве Станислав Зась.

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    Комментарии (4)

    sektor7
    «Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Украине».
    Поэтому и не расширяться смысла нет.
    Тигр старый и беззубый по факту😎
    sektor7
    Нато ранее представляло достаточно грозную силу, собранную в кулак и состоящую из стран с приличным бюджетом. В последнее время набрали много стран, кулак растягивается в ладошку. По заднице если только похлопать.
    Да страны в половину своей нищие. Содержать приходиться по всем направлениям.
    виктор эммануил
    НАТО начиналось с 12 стран,сейчас 30.ОДКБ из 9 стран осталось 6.
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